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Uşak'ta 1 Mayıs kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.

Uşak'ta 1 Mayıs kutlandı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.
Uşak Belediyesi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle saat 12.30'da toplanan kalabalık, sloganlar atarak, İsmetpaşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü. Meydan girişinde önlem alan polis ekipleri, gelenleri arama yaptıktan sonra içeri aldı. Alanda toplanan yaklaşık bin kişilik grup, 'Direne direne kazanacağız', 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganları attı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar da yürüyüşe katılarak, destek verdi.
Alanda konuşma yapan Uşak Şeker-İş Sendikası Başkanı Yaşar Taylan, çalışanların memnun olmadığını ve köydeki çiftçinin tarlasını ekmediğini ifade ederek, "Ülkenin sanayi ve tarımını destekleyen dev fabrikalar, özelleştirme adı altında kapanmaya doğru gidiyor. Ülkede üretimin önü kesilip, halk yoksullaştırılıyor. Siyasi iktidar, bu yanlışları görmek zorundadır" dedi.
Konuşmaların ardından miting alanındaki kalabalık, çalan şarkılar eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.

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