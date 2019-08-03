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Uşak'ta 1237 kök Hint keneviri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 21:10 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1237 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı ise tutuklandı.

Çamsu köyü Sorkun mevkisindeki bir bağ evinin çevresinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda 1237 kök Hint keneviri ele geçirilirken, arazide yakalanan Ç.D. (43) ile A.T. (55) ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hint kenevirleri ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yakılarak imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hint keneviri Jandarma operasyon uyuşturucu

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