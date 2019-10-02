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Uşak'ta 13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, 18 yaşındaki Seyhan Akduman'nın (18), 13 yıldır kayıp olan dedesi müzisyen Mehmet Yobaz'ın öldürüldükten sonra gömüldüğünü söylediği yerde, dün başlayan kazı çalışması bugün de sürüyor.

Uşak'ta 13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama

Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, 18 yaşındaki Seyhan Akduman'nın (18), 13 yıldır kayıp olan dedesi müzisyen Mehmet Yobaz'ın öldürüldükten sonra gömüldüğünü söylediği yerde, dün başlayan kazı çalışması bugün de sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan Yobaz'ın o dönem birlikte yaşadığı Ayhan Aydoğdu adlı kadın ve bu kişiyle gönül ilişkisi bulunduğu belirtilen Ekrem Poyraz ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekrem Poyraz'ın suçlamayı kabul etmediği, Ayhan Aydoğdu'nun ise Yobaz'ı, Poyraz'ın öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Müzisyen Mehmet Yobaz, 13 yıl önce 49 yaşındayken bir anda ortadan kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Yobaz'a ulaşılamadı. Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan A., dün sabah emniyete giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan Aydoğdu adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Seyhan Akduman, kadının Ekrem Poyraz ile de ilişkisi olduğunu söyledi. Torun Seyhan Akduman, Ayhan Aydoğdu ile Ekrem Poyraz'ın dedesini evde baltayla öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.
VİDANJÖR VE KEPÇELİ ÇALIŞMA
Torunun verdiği ifade sonrası cesedin atıldığı söylenen alana gidildi. Toplu konutlar yapılan bölgede, cesedin atıldığı söylenen arazide herhangi bir kuyuya rastlanmadı. Aradan geçen zaman içinde toprak dolmuş olabileceği düşüncesiyle bölgede kazı çalışması başlatıldı. İlerleyen saatlerde kuyunun yeri bulundu. Ancak havanın kararması üzerine çalışmalara dün ara verildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler tekrar bölgeye geldi. Cinayete kurban gittiği belirtilen Mehmet Yobaz'ın gömüldüğü söylenen kuyuda tekrar çalışma başlatıldı. İlk olarak kepçe, yeri belirlenen kuyunun çevresini kazmaya başladı. İçinde bir miktar su olduğu öğrenilen kuyudaki çalışmalar, kepçeden sonra olay yerine çağrılan belediyeye ait vidanjör ile sürecek. Kuyudaki su, vidanjör ile çekilecek.
CİNAYETİ ANLATTI
Seyhan Akduman'nın ifadesi sonrası gözaltına alınan zanlılardan Ekrem Poyraz'ın sorgusunda, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Ayhan Aydoğdu'nun'nun ise ifadesinde, "Mehmet Yobaz benim imam nikahlı eşimdi. Ekrem Poyraz ile de aramda gönül ilişkisi vardı. Bir gece Ekrem Poyraz eve baltayla geldi. Tartışma çıktı. Baltayla Mehmet Yobaz'ı öldürdü. Daha sonra kuyuya attık. Üzerine de 2 torba çimento döktük" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ayhan Ayadoğdu ile Ekrem Poyraz, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Uşak'ta 13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında 2 tutuklamaUşak'ta 13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında 2 tutuklamaUşak'ta 13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında 2 tutuklamaUşak'ta 13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama

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