Uşak'ta 3 kardeşin evde ölü bulunması

İZMİR (AA) - Uşak'ta kaldıkları evde ölü bulunan biri bedensel engelli 3 kardeşin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Uşak'tan kente gelen ölen kardeşlerin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

Kardeşlerin dayısı İbrahim Milli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenlerinin ölüm haberiyle yıkıldıklarını söyledi.

Kardeşlerin babası Kazım ile ağabeyleri Serkan Yeşilkuşak'ın sabah uyandıklarında olayı fark ettiklerini belirten Milli, şunları dile getirdi:

"Üç evladımızı kaybettik. Olayın düğünde yenen yemekten olduğu söyleniyor ama biz sobadan sızan karbonmonoksit gazından şüpheleniyoruz çünkü sobayı yaktıktan sonra uyumuşlar. Baba ve diğer oğlu, farklı odalarda uyumuş. Onlar bugün gelemedi. Uşak'ta yemekten zehirlenme şüphesinden dolayı kan örnekleri aldılar. Yemekten olsaydı başka kişiler de zehirlenirdi.

Şu an herhangi bir gelişme yok. Hem oradan hem de İzmir Adli Tıp Kurumundan çıkacak sonuçları bekleyeceğiz."

Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen üç kardeşin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü.