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  4. Uşak’ta 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Uşak’ta 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 iş yerinde yapılan aramalar sonucunda yurda kaçak yolla sokulduğu tespit edilen 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürüne el konuldu.

Uşak’ta 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 iş yerinde yapılan aramalar sonucunda yurda kaçak yolla sokulduğu tespit edilen 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürüne el konuldu. 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sağlıksız gıda satışının önüne geçmek amacıyla kentte faaliyet gösteren gıda maddeleri satışı yapan aktar vb. 10 iş yerinde Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte aramalar yapıldı. Bu kapsamda, yurda kaçak yolla sokulduğu tespit edilen 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürüne el konuldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

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