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Uşak'ta 5 ölü köpek yavrusu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

 UŞAK'ın Ulubey ilçesindeki hayvan barınağının yakınlarında parçalanmış halde 5 ölü köpek yavrusu bulundu.

Uşak'ta 5 ölü köpek yavrusu bulundu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Ulubey ilçesindeki hayvan barınağının yakınlarında parçalanmış halde 5 ölü köpek yavrusu bulundu.
Dün öğle saatlerinde sokak hayvanlarını beslemek amacıyla Ulubey ilçesindeki belediyenin hayvan barınağına gidenler, kuruma 150 metre mesafedeki ormanlık alanda, parçalanmış halde 5 köpek yavrusunu görünce dehşete düştü. Yavrulardan bazılarının başı kesilirken diğerlerini ise başına aldığı ağır darbelerle öldürüldüğü görüldü.
İhbar üzerine, olayla ilgili Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı bildirildi.
Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, "Türkiye'de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmiyor. Maalesef ki Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Böyle olduğu sürece, ölümlerin arkası kesilmeyecek. Kanuna göre bunu yapan kişinin faili bile bulunsa, bir hayvanın değeri 870 TL'dir. Bu kanun değişmeden; bu caniliğin önüne geçilebileceğini düşünmüyorum" dedi.

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