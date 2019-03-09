HABER

Uşak'ta 5 yıl sonra aydınlatılan cinayetin şüphelileri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

Banaz'da önceki gün cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli cezaevine gönderildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde kayıp ihbarı verildikten 5 yıl sonra toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yaşlı kadının oğlu, gelini, torunu, gelinin babası ve annesi tutuklandı.

Hacer C'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin annesi H.U. ile gelinin babası A.U, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık ifadesi sonrası sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adliyede yaklaşık 18 saat süren işlemlerinin ardından tutuklanan zanlılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

- Olay

Banaz ilçesinde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan 83 yaşındaki Hacer C'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma yapılmış, Susuz köyü yakınlarındaki aramalardan sonuç alınamamıştı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için 6 ay önce özel ekip kurmuş, oğlu M.C. ve gelini L.C'nin telefon sinyallerinin incelenmesi sonucu ihbardan 10 gün önce gece vakti Çubukkıran mevkisine gittikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C. ve gelinin babası A.U. gözaltına alınmıştı.

Kadının oğlu, ifadesinde eşinin kendisine "Annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylemiş, iki gün önce başlatılan arama sonucu Hacer C'nin cesedi arazide gömülü bulunmuş, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Torun M.C. de ifadesinde cinayetin annesi tarafından gerçekleştirildiğini söylemiş, gelinin annesi H.U. da gözaltına alınmıştı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
8 ünlü kadın kendi başarı hikayesini anlattı8 ünlü kadın kendi başarı hikayesini anlattı
Muş'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları açılıyorMuş'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama ceset Jandarma Kayıp yaşlı kadın

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Meteoroloji'den son açıklama: Marmara'da sıcaklık artıyor

Son açıklama az önce geldi! Artacak

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

'Mayalılar' hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

'Mayalılar' çetesinin son üyesi de yakalandı

Bağcılar’da otelde yangın paniği

Bağcılar’da otelde yangın paniği

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Gece saatlerinde raylara indirildi! Başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.