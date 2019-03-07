HABER

Uşak'ta 5 yıldır kayıp olan yaşlı kadının cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

Banaz ilçesinde hakkında 5 yıl önce kayıp başvurusu yapılan yaşlı kadının cesedi, arazide toprağa gömülü olarak bulundu - Babası ve annesiyle birlikte cinayet şüphesiyle önceki gün gözaltına alınan torunun, ifadesinde babaannesini annesinin öldürdüğünü söylediği öğrenildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde 5 yıl önce kayıp başvurusu yapılan, önceki gün oğlu, gelini ve torununun cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı 83 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedi bulundu.

Banaz'ın Susuz köyünde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan ancak bulunamayan Hacer C. ile ilgili araştırma yapan jandarma ekibinin kadının oğluna ait telefon sinyallerinden tespit ettiği Çubukkıran mevkisinde yürütülen arama çalışmasında cesede ulaşıldı.

İş makinesiyle yapılan kazıda bulunan ve kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen cesedin DNA analizi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan dün cinayet şüphesiyle annesi ve babasıyla birlikte gözaltına alınan torun M.C'nin jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

M.C'nin ifadesinde babaannesini, aralarında geçimsizlik bulunan annesinin öldürdüğünü, cesedi babasıyla beraber gömdüklerini söylediği öğrenildi.

- Olay

Hacer C'nin bulunması için 5 yıl önce yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamasına rağmen dosyayı kapatmayan Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay önce olayın aydınlatılması için özel bir ekip kurmuş, oğlu M.C. ve gelini L.C'nin, telefon sinyallerinin incelenmesi sonucu ihbardan 10 gün önce gece vakti Çubukkıran mevkisine gittikleri tespit edilmişti.

Yaşlı kadının eşi ve oğluyla birlikte gözaltına alınan oğlu, ifadesinde eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylemişti.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Belediye Başkanı Karadeniz: Küçükçekmece ulaşımı rahatlayacakBelediye Başkanı Karadeniz: Küçükçekmece ulaşımı rahatlayacak
Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim (2)Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset Kayıp yaşlı kadın

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.