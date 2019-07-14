Uşak’ta 6 bin 627 KPSS’de ter döktü

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk iki oturumuna Uşak’ta toplam 18 sınav merkezinde 6 bin 627 aday katıldı.

KPSS’nin A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı saat 10.15 itibariyle başlayıp, 130 dakika sürdü. Saat 14.45’te başlayan ikinci oturum Eğitim Bilimleri Sınavı için ise adaylara 100 dakika süre tanındı. Uşak genelinde sınavın ilk oturumuna 4 bin 150 aday katılım sağlarken, ikinci oturumuna ise 2 bin 577 aday katıldı.

Devlet memuru olmak için sınava hazırlanan lisans mezunu adaylar zorlu iki oturumda ter döktü. Üniversite mezunu binlerce aday ÖSYM’nin hazırladığı ilk oturum için 120 soru, ikinci oturum için ise 80 soruya yanıt verdi. Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tutan genç memur adaylarının gözleri ise 29 Ağustos’ta açıklanacak olan sınav sonuçlarına çevrildi.

Öte yandan, ayağı kırık olup raporu olmayan bir adayın, koltuk değneklerini sınav merkezinin kapısına dayayarak içeri girdiği görüldü.