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Uşak'ta 6,4 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 6 kilo 475 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çamsu köyündeki bir evde 6 kilo 475 gram esrar ele geçirdi.

Ev sahibi A.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Jandarma operasyon uyuşturucu

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