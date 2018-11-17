Uşak'ta AK Parti'den belediye başkanlığı için 22 başvuru

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- Ak Parti Uşak'ta, belediye başkanlıklarına aday olmak isteyenler dosyalarını teslim etti. Uşak Belediye Başkanlığı için 10, ilçeler için 5, beldeler için ise 7 kişi başvuruda bulundu.

Uşak'ta, Ak Parti'den 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Uşak merkez, ilçe ve belde belediyelerine başkan olmak amacıyla 22 kişi başvuru yaparak dosyalarını teslim etti. Uşak Belediye Bakanlığı için 10 başvuru yapıldı. Uşak ilçelerinde 5 kişi, beldelerinde ise 7 kişi başvurdu. Bir ilçe, diğer belde 2 belediye başkanlığı için ise başvuru yapılmadı.

Uşak Belediye Başkanlığı'na talip olanlar arasında, 7 Haziran Genel ve Milletvekili seçimlerinde MHP Uşak'tan aday adayı olan iş adamı Arif Öztan, bu dönem Belediye Başkan Yardımcılığı yapan, daha sonra milletvekilliği seçimi için görevinden istifa eden Erol Korkmaz da yer aldı.

AK Parti'de belediye başkanlığı için aday adaylığı bulunanların isimleri şöyle;

Uşak: Hüseyin Keskin, Fahrettin Tuğrul, Mehmet Gün, Cafer Çankaya, Emine Yıldırım, Emre Yeşilçiçek, Ömer Özden, Murat Kiriş, Erol Korkmaz ve Arif Öztan

Eşme ilçesi: Ahmet Kaya

Banaz ilçesi: Adaylık başvurusu yok

Karahallı ilçesi: Ahmet Bodur

Sivaslı ilçesi: Şadan Ülker ve Kudret Küçükgöl

Ulubey ilçesi: Veli Koşlu

Pınarbaşı Beldesi: Mehmet İncekara

Selçikler Beldesi: Adaylık başvurusu yok

Tatar Beldesi: Cüneyt Evran ve Murat Özenç

Yeleğen Beldesi: Osman Çakal ve Süleyman Sarı

Kızılcasöğüt Beldesi: Cavit Ceylan ve Güngör Oral