Uşak'ta AK Parti'nin adayı Mehmet Çakın oldu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın'ı, Uşak Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında, bazı illerle birlikte partisinin Uşak belediye başkan adayını da açıkladı. 2014 yılından itibaren Uşak Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Nurullah Cahan bu seçimde aday gösterilmedi. AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı ise İl Başkanı Mehmet Çakın oldu.

Adaylığını değerlendiren Mehmet Çakın, "Teşkilat mensuplarımızla iyi bir çalışma ortamı bulmuş ve güzel işlere imza atmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partililerimizin takdiriyle Uşak Belediye Başkan Adayı olduk. Uşak'ta 2014'ten beri AK Parti belediyeciliği yapılıyor. Bizler, Mart 2019'da yapılacak seçimleri de kazanarak, bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Seçim kampanyamız boyunca milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızın değerli mensuplarıyla el ele ve gönül gönüle vererek çalışacağız. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Seçimlerden en iyi sonuçla çıkacağız. Ayrıca 2014'te göreve gelerek birçok hizmete imza atan Uşak Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'a da teşekkürü bir borç biliyorum. Birlikteliğimizin her daim süreceğini belirtmek istiyorum" dedi.

MEHMET ÇAKIN KİMDİR?

İstanbul'da doğan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çakın, 1997 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Mehmet Çakın, 2002'de ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Sanayici olan Mehmet Çakın, MÜSİAD Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Kurucu Üyesi olan Mehmet Çakın, 11'inci Dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği yaptı. Mehmet Çakın, 22 Ocak 2018'den beri AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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