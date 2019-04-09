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Uşak'ta ayakları bağlanan sokak köpeğine şiddet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Uşak'ta ayakları bağlanan sokak köpeğine şiddet iddiası

Uşak'ta bir inşaatta yaralı halde bulunan ayakları ve ağzı bağlanmış köpek, koruma altına alındı.

Atatürk Mahallesi 4. Akdemir Sokak üzerinde bir inşaatta ayakları ve ağzı bağlı bir sokak köpeği bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğünü aradı.

Olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri ile Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu'nun veterinere götürdüğü köpeğin şiddete uğradığı belirlendi.

Köpek, özel bir klinikte koruma altına alındı.

Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili polise şikayette bulunduklarını belirterek, "Köpek bulduğumuzda çok kötü durumdaydı, kanaması çok yoğundu. Bu vahşeti yapan her kimse bulunmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalı." dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inşaat çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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