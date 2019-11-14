HABER

Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:59 | Son Güncelleme

Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü

Uşak'ta yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü, demir parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İzmir'e giden Bünyamin Alkan (53) yönetimindeki 16 MBV 17 plakalı yolcu otobüsü, Uşak şehir merkezi Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerden çıkan demir parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü Alkan, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir”TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir”
’Şeytan’ın eline düştüm’ deyip intihar eden Ayşenur davasında sanığa yeniden tutuklama kararı’Şeytan’ın eline düştüm’ deyip intihar eden Ayşenur davasında sanığa yeniden tutuklama kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane Kaza sürücü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta maket ev mağdurları! 7 yıldır bekliyorlar

7 yıldır bekliyorlar! İnsanları tuzaklarına böyle çekiyorlar

Kan donduran olay! Poşet içinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Seferber oldular

İstanbul Boğazı'nda can pazarı

Çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddiaları! Bir fotoğraf da Gaziantep'ten

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Son dakika! Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Son dakika! Turuncu listedeki El Kaide üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

Mevlüt Cüşkün İstanbul'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.