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Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

14.11.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Dikilitaş Mahallesi Üçüncü Güldibi Sokak'taki pazar yerinde, G.T ile Z.S. ve K.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, üzerindeki bıçakla Z.S. ve K.D'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Z.S. ve K.D, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden Z.S'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.T'nin işlemleri devam ediyor.

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Uşak Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

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