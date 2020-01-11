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  4. Uşak'ta bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

Uşak'ta bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerası kayıtlarında apartman girişinde görülen kar maskeli ve eldivenli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta inşaat işçisi Resul Arslan, evinde tabancayla öldürüldü, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Işık Mahallesi 4. Burak Sokak'taki 20 numaralı evden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zemin kattaki dairede inşaat işçisi Resul Arslan'ın (27) silahla öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, apartman girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kar maskesi ve eldiven giymiş iki kişinin binaya girdiği, cinayet sonrası yaya olarak kaçtıklarını tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis ekipleri, çevredeki diğer kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Resul Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, olay sırasında ailesinin evde bulunmadığı öğrenildi.

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cinayet inşaat işçisi kar maskeli

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