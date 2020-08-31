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Uşak’ta bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 21:37 | Son Güncelleme

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde 32 yaşındaki kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.Edinilen bilgilere göre, olay Sivaslı ilçesine bağlı Hacım köyde meydana geldi.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde 32 yaşındaki kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre, olay Sivaslı ilçesine bağlı Hacım köyde meydana geldi. İddialara göre, İsmail Ç. (35) ile eşi S.Ç. (32) ve kayınvalidesi F.S. (60) arasında tartışma çıktı. Büyüyen sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.Ç., kocasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ç. ve annesi F.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İsmail Ç.’nin cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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