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Uşak'ta büfeye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Eşme ilçesinde, hareket halindeki otomobilden büfeye pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta büfeye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde, hareket halindeki otomobilden büfeye pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Eşme Pazaryeri yakınlarındaki, büfede meydana geldi. Büfeye yaklaşan otomobilin içindeki kişi ya da kişilerce, işyerinin önünde oturanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Büfede müşteri olarak bulunan Hasan Çetin (27), Ozan Yavaşça (24) ve Mehmet Coşkun (32) vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Otomobil, saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye sevk edilen Mehmet Coşkun ve Ozan Yavaşça'nın tedavileri ise sürüyor.
Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken, saldırıda kullanıldığı belirlenen yeşil renkli otomobil, Galericiler Sitesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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Uşak'ta büfeye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralıUşak'ta büfeye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

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