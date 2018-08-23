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Uşak'ta büfeye silahla ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:57 | Son Güncelleme

Uşak'ta büfeye silahla ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Eşme ilçesinde büfeye silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Eşme Pazar Yeri yakınlarındaki Seher Büfe'ye akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Büfede müşteri olarak bulunan Hasan Çetin, Mehmet Coşkun ve Ozan Yavaşça vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden yeşil renkli bir otomobille uzaklaştı.

Yaralılar ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hasan Çetin yaşamını yitirdi.

Coşkun ve Yavaşça ise ilk tedavilerinin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgil geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırganların olayda kullandığı iddia edilen yeşil renkli otomobil bir süre sonra Eşme Galericiler Sitesi yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
büfe silah tüfek

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