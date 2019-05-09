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Uşak'ta cenaze töreni sonrası gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 21:50 | Son Güncelleme

Sivaslı ilçesinde koyun otlatırken ölü bulunan kadının cenaze töreninin ardından bir grup vatandaş, gözaltındaki şüphelinin evine taşlı saldırıda bulundu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, koyun otlatırken ölü bulunan Gülşen Gündüz'ün (60) cenaze töreni sonrası bir gurup, gözaltındaki şüphelinin evine taş attı.

Eldeniz köyünde toprağa verilen 4 çocuk annesi Gündüz'ün cenaze töreni sonrası ilçe merkezinde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Y.K'nin Akıncılar Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

Slogan atarak olayı protesto eden kalabalık içinden bazı kişiler eve taşlı saldırıda bulundu.

Evi çembere alarak içeridekileri korumaya çalışan polis ekipleri, bir süre sonra ikna ettiği kalabalığı ilçe merkezine yönlendirdi.

Gurup, Kaymakam Mustafa Gözlet'in konuşmasının ardından dağıldı.

Bu arada il merkezinden ilçeye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

- Olay

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, önceki gün öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (60) akşam köye dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Köylüler, jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinin arama çalışmasında, kadının cesedi dün sabah köye 4 kilometre mesafede bulunmuş, ilk incelemelerde cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamıştı. Yakınları, Gündüz'ün kalp rahatsızlığı bulunduğunu yönünde ifade vermişti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından doktor eşliğinde yapılan incelemede ise Gündüz'ün omzunda 3 saçma yarası ve kadına ait kayıp koyunların çalınarak satıldığının belirlenmesi üzerine 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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arazi Jandarma Kayıp Sivaslı ilçesi uşak

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