HABER

Uşak’ta cinayet zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:04 | Son Güncelleme

Uşak’ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan olayda katil zanlısı Yusuf K.

Uşak’ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan olayda katil zanlısı Yusuf K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Esentepe Mahallesi Dibek Çeşmesi mevkisinde meydana gelen olayda, Yusuf K. (60), N.H. (56) ve Aysun Yeşil (55) isimli kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Aysun Yeşil ölürken, N.H. ise ağır yaralandı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile olayın zanlısı Yusuf K., suç aletiyle kısa sürede saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf K. işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklamasıJapon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması
Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyasıLenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

Kamyonet giyim mağazasına girdi

MİT operasyonuyla yakalandılar! Karar belli oldu

MİT operasyonuyla yakalandılar!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.