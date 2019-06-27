Uşak’ta devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Uşak’ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Banaz ilçesi Kızılhisar köyü kavşağında meydana geldi. Selami Yüce (30) idaresindeki 03 VS 133 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yüce ile birlikte yakınları Şahizar (56), Devlet (59), İsmet (55), İlknur (29), Hasan (8) ve Burçak Yüce (2) yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yarlılardan İsmet Yüce burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

