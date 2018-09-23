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Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemal Yavuz'un (19) kullandığı 64 EL 214 plakalı traktör, merkeze bağlı Ortaköy'de virajı alamayarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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