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Uşak'ta durağa dalan otomobil dehşetinde ölen 3 kişi de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 22:07 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta, ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobilin daldığı durakta minibüs beklerken hayatlarını kaybeden tekstil işçileri Halil Doğan (47) ve Ramazan Tokuş ile belediyede güvenlik görevlisi olan Zafer Karakaya'nın (30), kahvaltı yapmak için buluşan 3 arkadaş olduğu ortaya çıktı. 3 arkadaştan Halil Doğan toprağa verilirken, otomobil sürücüsü İsmail Utku Yazgılı (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobilin daldığı durakta minibüs beklerken hayatlarını kaybeden tekstil işçileri Halil Doğan (47) ve Ramazan Tokuş ile belediyede güvenlik görevlisi olan Zafer Karakaya'nın (30), kahvaltı yapmak için buluşan 3 arkadaş olduğu ortaya çıktı. 3 arkadaştan Halil Doğan toprağa verilirken, otomobil sürücüsü İsmail Utku Yazgılı (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün sabah yaşanan acı kazada, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi İsmail Utku Yazgılı, 59 HD 971 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, Ankara Karayol üzerinde bulunan Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün karşısındaki minibüs durağına daldı. Kazada, Kırsal Kızılcasöğüt Mahallesi'ne gitmek için bekleyen yolculardan Uşak Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Zafer Karakaya ile tekstil işçileri Ramazan Tokuş ve Halil Doğan yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Yazgılı, yapılan kontrolde 0.60 promil alkollü çıktı, ehliyetinin de olmadığı belirlendi.

İKİSİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza kurbanlarının cansız bedenleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Karakaya ile Tokuş'un cenazeleri, yakınları tarafından alınarak, dün ikindide kılınan cenaze namasıyla Banaz ilçesinin Kızılcasöğüt beldesinde toprağa verildi.

DOĞAN, SON YOLCULUĞUNA BUGÜN UĞURLANDI

Halil Doğan ise bugün aynı beldedeki Aşağı Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kızılcasöğüt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Banaz Kaymakamı Oğuz Alpçağlar'ın da katıldığı cenazede Doğan'ın acılı yakınları gözyaşlarına boğuldu.

KAHREDEN TESADÜF

Halil Doğan, Ramazan Tokuş ve Zafer Karakaya'nın, Kızılcasöğüt Beldesi'nden arkadaş oldukları ortaya çıktı. 3 arkadaşın, gece mesaisinden çıktıkları, sabah buluşup birlikte kahvaltı ettikleri ardından da evlerine dönmek için durağa geldikleri öğrenildi.

3 arkadaşın diğer günlerde ayrı duraklardan minibüse bindikleri ancak kahvaltı dönüşü olduğu için aynı durağa geldikleri belirtildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü İsmail Utku Yazgılı, tutuklandı. Yazgılı'nın ifadesinde, yola aniden fırlayan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığını bunun üzerine direksiyonun hakimiyetini kaybettiğini anlattığı öğrenildi.

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