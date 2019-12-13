Uşak'ta durağa dalan otomobil dehşetinde ölen 3 kişi de toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobilin daldığı durakta minibüs beklerken hayatlarını kaybeden tekstil işçileri Halil Doğan (47) ve Ramazan Tokuş ile belediyede güvenlik görevlisi olan Zafer Karakaya'nın (30), kahvaltı yapmak için buluşan 3 arkadaş olduğu ortaya çıktı. 3 arkadaştan Halil Doğan toprağa verilirken, otomobil sürücüsü İsmail Utku Yazgılı (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün sabah yaşanan acı kazada, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi İsmail Utku Yazgılı, 59 HD 971 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, Ankara Karayol üzerinde bulunan Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün karşısındaki minibüs durağına daldı. Kazada, Kırsal Kızılcasöğüt Mahallesi'ne gitmek için bekleyen yolculardan Uşak Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Zafer Karakaya ile tekstil işçileri Ramazan Tokuş ve Halil Doğan yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Yazgılı, yapılan kontrolde 0.60 promil alkollü çıktı, ehliyetinin de olmadığı belirlendi.