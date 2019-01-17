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Uşak'ta eğitime 1 gün ara 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 01:08 | Son Güncelleme

UŞAK'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.
Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uşak Valisi Funda Kocabıyık, okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Vali Kocabıyık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ile özel örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir."
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

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