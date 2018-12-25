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Uşak'ta eğitime kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kent genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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