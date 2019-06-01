Uşak’ta fabrika yangını, 1 itfaiye eri düşerek yaralandı

Uşak’ta bir kilim fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangına müdahale eden bir itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nuri Şeker Caddesi üzerinde Mehmet Ekici’ye ait kilim fabrikasında saat 06:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale kilim fabrikası çalışanları tarafından yapıldı. İhbar üzerine fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Hüseyin Karagöz, fabrikanın çatısından düşerek yaralandı. Karagöz, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Karagöz’ün belinde kırık bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



