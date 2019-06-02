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Uşak’ta fabrika yangınının ardından

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

Uşak’ta kilim fabrikasında çıkan yangın sonrası milyon liralık maddi zarar meydana gelirken, yangının üzerinden bir gün geçmesine rağmen içeriden kurtarılan ve çoğunluğu elyaf ve polyester olan parçaların yanmaya devam etmesi ve binadan dumanların tütmesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi.Nuri Şeker Caddesi üzerinde Mehmet Ekici isimli vatandaşa ait kilim fabrikasında dün yangın çıktı.

Uşak’ta kilim fabrikasında çıkan yangın sonrası milyon liralık maddi zarar meydana gelirken, yangının üzerinden bir gün geçmesine rağmen içeriden kurtarılan ve çoğunluğu elyaf ve polyester olan parçaların yanmaya devam etmesi ve binadan dumanların tütmesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Nuri Şeker Caddesi üzerinde Mehmet Ekici isimli vatandaşa ait kilim fabrikasında dün yangın çıktı. Yangına ilk müdahale kilim fabrikası çalışanları tarafından yapıldı. İhbar üzerine fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Hüseyin Karagöz, fabrikanın çatısından düşerek yaralandı. Karagöz, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Çok sayıda itfaiye personelinin yaptığı müdahale sonrası yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın bazı bölümlerinin duvarları da kırılarak müdahale gerçekleştirildi.
Yangın sonrası İHA’ya açıklamalarda bulunan fabrika sahibi zararlarının büyük olduğunu ve milyon TL’lik zarar meydana geldiğini aktardı. Sevindirici olanın kimsenin hayatını kaybetmemesi olduğunu ifade eden Ekici, “İçeride alevlenmeler yer yer devam ediyor. İtfaiye personelimiz de soğutma çalışmaları yapıyor. Depodaki hammaddeleri içeri alıyoruz çünkü zaman zaman tutuşuyor. Temennimiz can kaybının olmaması” diye konuştu.
Öte yandan itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ise ilerleyen günlerde hazırlanacak rapor sonrası belli olacak.

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