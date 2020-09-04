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Uşak’ta FETÖ’nün kadın yapılanmasına darbe: 26 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik olarak, Uşak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda çoğunluğu üniversite öğrencisi 26 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli daha aranıyor.Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, çoğunluğu üniversite öğrenci 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik olarak, Uşak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda çoğunluğu üniversite öğrencisi 26 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli daha aranıyor.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, çoğunluğu üniversite öğrenci 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Uşak merkezli olmak üzere 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheliden 26’sı yakalandı.
Uşak’a getirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından önce hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ederken, adreslerinde bulunamayan 2 kadının daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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