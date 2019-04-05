HABER

Uşak'ta geçersiz oyların sayımı tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 20:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin itirazı üzerine 4 bin 98 geçersiz oyun sayımı yapıldı, AK Parti'nin oyu 107, İYİ Parti'nin oyu ise 57 arttı - AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul: - "Yapılan sayımda İYİ Parti ile aramızdaki oy farkı 60 arttı, herkes sandıktan çıkan sonuca saygı duymalı"

İYİ Parti Uşak İl Başkanlığının Uşak belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın ardından 4 bin 98 geçersiz oyun sayımı tamamlandı.

Yaklaşık 8 saat süren sayımın ardından AK Parti'nin oyu 107 artarak 51 bin 41'e, İYİ Parti'nin oyu ise 57 artarak 49 bin 229'a yükseldi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, sayımın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin galibinin partisi olduğunu belirterek, "Yapılan itirazların ardından yapılan sayımda İYİ Parti ile aramızdaki oy farkı 60 arttı, herkes sandıktan çıkan sonuca saygı duymalı." dedi.

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım ise oyların tamamının yeniden sayılması gerektiğini belirterek, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını söyledi.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
TBMM Başkanı Şentop: Doha'da ırkçılık ve İslamofobinin gündeme alınması başvurumuzu ilettimTBMM Başkanı Şentop: Doha'da ırkçılık ve İslamofobinin gündeme alınması başvurumuzu ilettim
Ayvacık'ta CHP'li Bayram, mazbatasını aldıAyvacık'ta CHP'li Bayram, mazbatasını aldı
Anahtar Kelimeler:
İl Seçim Kurulu itiraz İYİ parti seçim sonuç

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

AK Parti'den yeni açıklama: Fark azaldı!

AK Parti'den yeni açıklama: Fark azaldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.