Uşak'ta geçersiz oyların sayımına başlandı

İYİ Parti Uşak İl Başkanlığının merkez ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın ardından geçersiz oyların sayımına başlandı.

Alınan bilgiye göre, İYİ Partinin Uşak merkez ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazı İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.

Bunun üzerine İYİ Parti, AK Parti, MHP ve CHP'nin temsilcilerinin gözetiminde 4 bin 98 geçersiz oyun sayımı başladı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti'li Mehmet Çakın 50 bin 934 oy alarak belediye başkanı seçilmiş, İYİ Partili Muhammet Gür ise 49 bin 172 oyda kalmıştı.

