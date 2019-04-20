Uşak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Uşak'a giden "32601" sefer sayılı yolcu treni, Eski Kolonkoya yolu yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte Ersan Özdemir'in kullandığı 64 EJ 508 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Özdemir ile aynı araçtaki Mekiye Çaplı ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin kaldırılmasının ardından tren yola devam etti.
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