Uşak'ta hırsızlık operasyonu

Uşak ve çevre illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Karun Alışveriş Merkezi'nde elektronik mağazasının çalışanları, güvenlik kamaralarından iki kadının mağazadaki epilasyon cihazını çaldıklarını belirledi.

İhbarda bulunulması üzerine merkeze gelen Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin 34 plakalı bir araçla İzmir istikametine gittiklerini tespit etti.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu Manisa'nın Salihli ilçesinde durdurulan araçta, şüpheliler G.G, A.G, S.G. ve G.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılar aramada, aralarında Uşak'ta bir elektronik mağazasından çalınan epilasyon cihazının da bulunduğu 64 elektronik cihaz ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan toplam 64 suç kaydı bulunan şüpheliler, Uşak'a getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada iki kadın şüphelinin bir iş yerinden yaptıkları hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

