Uşak'ta hırsızlık operasyonu

Uşak'ta, köylerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak ve çevre illerdeki köylerde hırsızlık yapıldığına yönelik şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemeler sonucu belirlenen 3 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P, S.Ç. ve M.K tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin, nitelikli hırsızlık ve yağma suçlamasıyla 41 ayrı olaydan arandıkları öğrenildi.

