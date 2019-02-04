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Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eşi ve oğluyla birlikte Uşak'dan İzmir istikametine giden Fahrettin Hacıoğlu'nun (62) kullandığı 35 PN 740 plakalı otomobil, Çınar köyü yakınlarında yolun karşı yönünden gelen Ali Yılmaz idaresindeki 64 KY 400 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Fahrettin Hacıoğlu ile eşi Safiye Hacıoğlu (61) olay yerinde yaşamını yitirirken, oğulları Mesut Hacıoğlu (39) ile diğer otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Mesut Hacıoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, İstanbul Tuzla'daki birliğinde vatani görevini yaparken beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Piyade Er Umut Kayran'ın ailesine taziye ziyaretine giden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kaza yerine uğrayarak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal'dan bilgi aldı.

Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

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