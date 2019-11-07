Uşak'ta iş kazası: 1 ölü

Uşak'ta meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Abdullah Altıntaş (41), hallaç makinesine çuvalla kumaş döktüğü sırada çuvalı makineye kaptırdı. Çuvalı kurtarmak isteyen Altıntaş, makineye önce kolunu ardından da vücudunu kaptırdı.

Durumu gören diğer işçiler hemen makineyi kapattı. Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Altıntaş'ın cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

