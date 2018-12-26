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Uşak'ta 'kar' nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 00:05 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK (DHA)- UŞAK'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, akşam saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kocabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporları'nda bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 26.12.2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 26.12.2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."

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