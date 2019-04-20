Uşak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı İlyaslı köyünde yaşayan Lütfi (63) ile eşi Fatma Şenol'dan (63) haber alamayan yakınları öğle saatlerinde evlerine gitti.
İki katlı binanın birinci katında yaşayan çiftin evine giren yakınları, yatak odasında Şenol çiftinin cansız bedenlerini buldu.
Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çiftin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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