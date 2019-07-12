Uşak'ta kavgayı ayıran jandarma yaralandı

Uşak'ta, hastanede çıkan kavgayı ayırırken bacağından yaralanan jandarma er tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Caddesi'nde çıkan bir kavgada gözaltına alınan şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastaneye gelen şahısların yakınları da tartıştığı polis memurlarına balta ile saldırdı. Bu sırada hastanede görevli jandarma er A.Z. (28) olaya müdahale etti.

Saldırganlardan Yüksel E'nin (42) elindeki baltayı almaya çalışırken bacağından yaralanan A.Z. tedavi altına alındı.

Yaralı erin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

