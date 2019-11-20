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Uşak'ta köylülerden sanayi bölgesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:36 | Son Güncelleme

Uşak'ın merkeze bağlı Ürünköy ve Beylerhan köyleri arasında kalan arazilere yapılması planlanan 3'ncü organize sanayi bölgesinin kurulmasına, bölge sakinleri basın açıklamasıyla destek verdi.

Uşak'ın merkeze bağlı Ürünköy ve Beylerhan köyleri arasında kalan arazilere yapılması planlanan 3'ncü organize sanayi bölgesinin kurulmasına, bölge sakinleri basın açıklamasıyla destek verdi.
Beylerhan Köyü Meydanı'nda bir araya gelen 60 kişilik grup, basın açıklaması yaparak planlanan 3'ncü organize sanayi bölgesiyle ilgili konuştu. Köylüler adına basın açıklamasını yapan vatandaşlardan Yunus Mıdık (30), vatandaşların arazilerini satmayacağı konusunda söylentiler çıktığını ancak gerçek arazi sahipleri olarak bu projeye destek olacaklarını ve arazilerini satmayı düşündüklerini söyledi. Mıdık, Biz köylüler olarak köyümüzün ve bölgemizin 3'ncü bölge ile kalkınacağını biliyoruz. Köyümüzde organize sanayide çalışan birçok kişi var. Bu konuda, OSB Bölge Müdürlüğü'ne her türlü desteği sağlamaya hazırız. Arazilerimiz üzerinde kurulacak fabrikaların Uşak'ta yaşayan vatandaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada kurulacak olan 3'üncü bölgenin en az 10 bin kişiye ekmek kapısı açacağını biliyoruz. Bizler Uşak ilinin kalkınması için, Uşak'ta işsizliğin sona ermesi için bu yatırımın yapılmasını sonuna kadar destekliyoruz dedi.
Sanayi bakanlığının gerekli izinleri verdiğini ifade eden köy sakinlerinden Mehmet Fidan, Hükümetimizin ve devletimizin belirlemiş olduğu sanayi bölgesinin faaliyete geçmesi konusunda sanayi bakanlığı karar almış. Demiş ki; buraya sanayi kurulacak. Bizler de değerlendirdik ve buraların verilmesinin uygun olduğunu kararlaştırdık. Yani kendi aramızda karar verdik. Buradaki arazilerin hepsi kiralık, kiraya veriyoruz. Çoğu arazi hisseli, aileler bölüşemiyorlar. Buralarda arpa, buğday ekilir sadece, başka bir şey yapılmaz. Yıllık olarak kiraya verilir. Su yok, sulama ve sulanmış arazimiz yok. Burada sene de bir ölçek buğdayı kiraya veririz. Bir sene sonra arpa, buğday gelir. O da 40, 50 bin lira yapar. Yani burasının başka bir geliri yoktur. Verimli bir arazi olduğu söylenir ama arpa ve buğday dışında bir verimliliği yoktur dedi.
Açıklamanın ardından köylüler sessizce dağıldı.

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