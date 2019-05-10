Uşak'ta koyun otlatan kadının ölü bulunması

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde koyunları otlatmak için evden ayrılan ancak geri dönmeyince yapılan aramada cesedi bulunan kadını öldürdükleri ve koyunlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Sivaslı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Y.K, Z.D, A.K, B.K. ile A.K. adliyeye sevk edildi.

Adliye binasına getirilirken çelik yelek giydirildikleri görülen zanlıların savcılıkta ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin adliyeye girdiğini öğrenen yaklaşık 100 kişilik grubun adliye binasına yaklaşmasına güvenlik güçleri izin vermiyor.

- Olay

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, önceki gün öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (60) akşam dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Arama çalışması sonucu dün sabah köye 4 kilometre mesafede cesedi bulunan Gündüz'ün omzunda 3 saçma yarası tespit edilmiş, koyunlarının çalınarak satıldığı belirlenmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin evine bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunulmuştu.

