Uşak’ta koyunları çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde koyunları çalınıp öldürülen 68 yaşındaki Gülşen Gündüz’le ilgili davasının 3. duruşması görüldü. Şüpheli 5 şahıstan 3’ünün tutukluluk hallerinin devamlarına karar verilirken mahkeme tekrardan ileri bir tarihe ertelendi.

Eldeniz köyünde Gülşen Gündüz (68), 7 Mayıs 2019’da koyun otlatmak için gittiği araziden geri dönmedi. Gündüz’ü merak eden yakınları Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, Gündüz’ün köye 4 kilometre mesafede cesedini buldu. Gündüz’ün vücudunda saçma izleri olduğunu ve koyunların olmadığını tespit eden ekipler, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılar sorgusunun ardından 10 Mayıs’ta mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Z.D. ve A.K. ise önceki duruşmalarda mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleşen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K. ve Z.D. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ve Yılmaz Kocamış ise korona virüs tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Yaklaşık olarak 21 aydır tutuklu bulunan şahıslardan Yılmaz Kocamış, Bayram Kocamış ve Ahmet Kocamış hakkındaki suçlamaları reddedip beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.