UŞAK'TA KOYUNLARI İÇİN ÖLDÜRÜLEN YAŞLI KADININ CENAZESİ TESLİM ALINDI

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, arazide av tüfeğiyle vurulup koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Gündüz'ün damadı Murat Ali Uysal, katil zanlısı Yılmaz K.'yı 1 hafta önce köyde gördüklerini, keşif yaptığını düşündüklerini, o zaman ne yaptığını soran köylülere zanlının, "Köpeğim kayboldu, onu arıyorum" yanıtını verdiğini söyledi.

Sivaslı'nın Eldenizli Köyü'nde yaşayan Gülşen Gündüz, geçen salı günü öğle saatlerinde koyunlarını otlamak için araziye çıktı. Akşam eve dönmeyen Gündüz'ün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile köylülerin gece boyunca aralıksız süren arama-kurtarma çalışmalarından dün (çarşamba) sabah üzücü haber geldi. Gündüz, Eldenizli Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre mesafedeki arazide ölü olarak bulundu. Gündüz'ün cesedinin üzerinde saçma izi yaralarına rastlandı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gülşen Gündüz'ün koyunlarını otlattığı ve kayıp olan 42 koyunu araştırdı. Ekipler, Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar Köyü'nde Z.D. isimli kişinin koyun satın aldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Köye gelen ekipler Z.D.'nin ahırında, Gündüz'e ait olduğu düşünülen 42 koyunu buldu. Z.D. gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan Z.D., koyunları Yılmaz K. isimli kişiden satın aldığını söyledi. Z.D.'nin ifadeleri doğrultusunda jandarma koyunları sattığı öne sürülen Yılmaz K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yılmaz K., cep telefonu ile yapılan teknik takip sonucu Afyonkarahisar'da bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Uşak'a getirilen Yılmaz K.'nın iki erkek kardeşi ise Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına Z.D., Yılmaz K. ve ismi açıklanmayan diğer iki kişinin sorgusu sürüyor.