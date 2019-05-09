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UŞAK'TA KOYUNLARI İÇİN ÖLDÜRÜLEN YAŞLI KADININ CENAZESİ TESLİM ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, arazide av tüfeğiyle vurulup koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, arazide av tüfeğiyle vurulup koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Gündüz'ün damadı Murat Ali Uysal, katil zanlısı Yılmaz K.'yı 1 hafta önce köyde gördüklerini, keşif yaptığını düşündüklerini, o zaman ne yaptığını soran köylülere zanlının, "Köpeğim kayboldu, onu arıyorum" yanıtını verdiğini söyledi.

Sivaslı'nın Eldenizli Köyü'nde yaşayan Gülşen Gündüz, geçen salı günü öğle saatlerinde koyunlarını otlamak için araziye çıktı. Akşam eve dönmeyen Gündüz'ün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile köylülerin gece boyunca aralıksız süren arama-kurtarma çalışmalarından dün (çarşamba) sabah üzücü haber geldi. Gündüz, Eldenizli Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre mesafedeki arazide ölü olarak bulundu. Gündüz'ün cesedinin üzerinde saçma izi yaralarına rastlandı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gülşen Gündüz'ün koyunlarını otlattığı ve kayıp olan 42 koyunu araştırdı. Ekipler, Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar Köyü'nde Z.D. isimli kişinin koyun satın aldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Köye gelen ekipler Z.D.'nin ahırında, Gündüz'e ait olduğu düşünülen 42 koyunu buldu. Z.D. gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan Z.D., koyunları Yılmaz K. isimli kişiden satın aldığını söyledi. Z.D.'nin ifadeleri doğrultusunda jandarma koyunları sattığı öne sürülen Yılmaz K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yılmaz K., cep telefonu ile yapılan teknik takip sonucu Afyonkarahisar'da bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Uşak'a getirilen Yılmaz K.'nın iki erkek kardeşi ise Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına Z.D., Yılmaz K. ve ismi açıklanmayan diğer iki kişinin sorgusu sürüyor.

KÖYLÜLERE 'KÖPEĞİMİ KAYBETTİM' DEDİ
Gülşen Gündüz'ün cesedi, olaydan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gülşen Gündüz'e yapılan otopside, sağ göğsünden vurulduğu ve başında da darbeler olduğu bildirildi. Yapılan otopsi sonrası Gülşen Gündüz'ün cenazesi, Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı olan damadı Murat Ali Uysal tarafından teslim alındı. Murat Ali Uysal, şüphelilerden Yılmaz K.'nın 1 hafta önce bölgeye gelip, keşif yaptığını ve köylülere de "Köpeğimi kaybettim, onu arıyorum" dediğini belirterek, "Yılmaz K. olay olduktan sonra salı günü elinde tüfekle köy bakkalına geliyor ve alışveriş yapıyor. Kayınvalidem eve dönmeyince, kayınpederim meraklanıyor ve bu şekilde arama çalışmaları başlıyor" dedi. Uysal, Yılmaz K.'nin kayınvalidesinin 42 koyununu 20 bin TL gibi ederinin çok altında sattığını öğrendiğini ifade etti. Morgtan alınan Gülşen Gündüz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Murat Ali Uysal ile röp.
- Cenazenin alınmasından görüntü
- Gülşen Gündüz'ün fotoğrafı
- Genel ve detay görüntü

(Haber- Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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