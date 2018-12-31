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Uşak'ta MHP'nin adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2018 13:51 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), Uşak Belediye Başkan adayı olarak Muhammet Fatih Erdoğan'ın ismini açıkladı.

Uşak'ta MHP'nin adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu

Feyzi Davulcu/UŞAK, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), Uşak Belediye Başkan adayı olarak Muhammet Fatih Erdoğan'ın ismini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, partinin Uşak Belediye Başkan adayının, Muhammet Fatih Erdoğan olduğu duyuruldu. Erdoğan, 24 Haziran'da MHP Uşak 3'üncü Sıra Milletvekili adayı olmuştu. Adaylığını değerlendiren Muhammet Fatih Erdoğan, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle, MHP Uşak Belediye Başkan adayı olarak açıklanmış bulunmaktayım. Bu onurlu göreve layık gören Liderimize ve Genel Merkez yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Uşaklı değerli hemşehrilerimin destek ve duası ve de Cenab-ı Allah'ın takdiri ile 31 Mart 2019 günü seçimleri kazanıp, üretken belediyecilik anlayışımızla halkımıza hizmet edeceğiz. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.
MUHAMMET FATİH ERDOĞAN KİMDİR?
1982 Uşak doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Uşak'ta tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nü bitirerek 'Çalışma Ekonomisti' unvanını alan Muhammet Fatih Erdoğan, sosyal yapı ve sosyal çalışma bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. 2006- 2012 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde önce Türk Dünyasından Sorumlu, ardından Bürokrasiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2005- 2011 yılları arasında Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'nda Toplu İş Sözleşmesi ve İş Hukuku Uzmanı olarak görev alan Erdoğan, birçok belediyede verimlik ve kamu ihale mevzuatı konularında seminer koordinatörlüğü üstlenmiş, birçok belediyeye danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında güvenlik ve sigorta alanında olmak üzere iki farklı şirket kurmuş, halihazırda bireysel ve kurumsal portföy yönetimi ve finansal danışmanlık hizmeti vermektedir.

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Uşak'ta MHP'nin adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu

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