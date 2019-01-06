HABER

Uşak'ta okullarda kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 21:33 | Son Güncelleme

UŞAK'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Uşak'ta okullarda kar tatili

Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)- UŞAK'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, akşam saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kocabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Yola çıkacaklar dikkat! Kar uyarısı seferleri iptal ettirdiYola çıkacaklar dikkat! Kar uyarısı seferleri iptal ettirdi
Bingöl'ün 4 ilçesinde okullara kar tatiliBingöl'ün 4 ilçesinde okullara kar tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

Survivor yarışmacısı ünlü basketbolcuyla nişanlandı

Survivor yarışmacısı ünlü basketbolcuyla nişanlandı

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar uyarısı THY seferlerini iptal ettirdi

Yola çıkacaklar dikkat! Kar uyarısı seferleri iptal ettirdi

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Ankara'da okullar tatil mi? Açıklandı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.