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Uşak'ta organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 01:29 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

Uşak'ta organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün, "kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli yağma, tehdit, darp" suçlarına karıştığı belirlenen, elebaşılığını "Simitçi" lakaplı N.A'nın yaptığı öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 10'u ise adliyeye sevk edildi.

Aralarında N.A'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Olay

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Çok yönlü devam eden soruşturma kapsamında 14 mağdurun tespit edildiği öğrenilmişti.

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