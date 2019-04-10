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Uşak'ta organize suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:42 | Son Güncelleme

Uşak'ta organize suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Uşak'ta, suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli yağma, tehdit, darp" suçlarına karıştığı belirlenen, elebaşılığını "Simitçi" lakaplı N.A'nın yaptığı öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik 7 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ev ve iş yerinde eş zamanlı yaptığı aramada, N.A'nın da aralarında bulunduğu biri kadın 15 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çok yönlü devam eden soruşturma kapsamında 14 mağdurun tespit edildiği öğrenildi.

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