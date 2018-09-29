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Uşak'ta orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.  Banaz ilçesi Dümenler köyündeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Banaz ilçesi Dümenler köyündeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören köylüler, orman ekiplerine haber verdi. 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ise karadan çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

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