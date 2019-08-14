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Uşak'ta otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Uşak'ta otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yiğit Uysal'ın (19) kullandığı 09 ES 545 plakalı otomobil, Banaz-Uşak kara yolunun 3'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Neslihan Gültekin (48) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Uysal ile araçtaki Melike Gültekin (15) ve Melek Nur Gültekin (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Melek Nur Gültekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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1 ölü 3 yaralı ağaca çarptı Banaz otomobil trafik kazası uşak

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