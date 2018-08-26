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Uşak'ta otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Uşak'ta otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 P 8451 plakalı otomobil, Orhan Dengiz Bulvarı'nda park halindeki 61 AL 079 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Abdulkadir Özker (26) itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan Özker ile aynı otomobildeki Ayfer Yılmaz (25) ve Sevda Aktürk (28), Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Özker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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otomobil trafik kazası uşak

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